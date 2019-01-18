В Советске пройдет выставка, посвященная подготовке штурма Тильзита

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-18T16:03:30+03:00

Один из разделов выставки посвящен участникам боев за город

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В Советске пройдет выставка «Штурм Тильзита — городские карты памяти», которая расскажет об основных этапах Восточно-Прусской операции, подготовке штурма Тильзита, боях на подступах к городу и ночном бое за него. Один из разделов выставки, как сообщают сотрудники музея истории города Советска, посвящен советчанам, участвовавших в боях за Тильзит.

- В рамках работы выставки посетителям будут показаны документальный фильм «В логове зверя», снятый режиссером Яковом Посельским и операторами 2-го и 3-го Белорусских фронтов (ЦСДФ) в 1945 году, - говорится в анонсе выставки, - и фильм-воспоминание почетного гражданина Советска Савелия Владимировича Григорьева «Штурм Тильзита. Помним», созданный на телеканале Советск-Тильзит ТВ в 2018 году.

Выставка будет проходить с 18 января по 25 февраля этого года.