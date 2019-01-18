2019-01-18T16:37:58+03:00
Общество

Калининградцы заплатили 181 млн рублей штрафов за превышение скорости

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Нарушение скоростного режима по-прежнему является самым массовым нарушением Правил дорожного движения в Калининградской области. В прошлом году в регионе было зарегистрировано 430 тысяч подобных нарушений, сообщил начальник УГИБДД Геннадий Бубенов.

По его словам, Госавтоинспекция активно использует в качестве основного инструмента профилактики комплексы автофиксации нарушений.

- Сейчас на дорогах Калининграда и области уже используется 48 таких комплексов, из них 31 стационарный и 17 передвижных. По результатам обработки данных с этих систем суммы наложенных штрафов превысили 235 миллионов рублей, из них 181 миллион уже поступил в бюджет - отметил Геннадий Бубенов.

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