2019-01-18T16:48:44+03:00
Общество

В Калининграде пьяный мужчина два раза выстрелил в соседа

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На калининградца завели уголовное дело за угрозу убийством. Мужчина дважды выстрелил из травматического пистолета в соседа, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел на лестничной площадке одного из домов по переулку Карташова. Во время ссоры пьяный 48-летний мужчина направил на 29-летнего соседа пневматический пистолет, два раза выстрели в его сторону, но промахнулся.

Прибывшие на место полицейские в квартире злоумышленника обнаружили и изъяли пистолет. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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