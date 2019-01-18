В Калининграде пьяный мужчина два раза выстрелил в соседа

СЕГОДНЯ 16:48 2019-01-18T16:48:44+03:00

Изменить размер текста: A A

На калининградца завели уголовное дело за угрозу убийством. Мужчина дважды выстрелил из травматического пистолета в соседа, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел на лестничной площадке одного из домов по переулку Карташова. Во время ссоры пьяный 48-летний мужчина направил на 29-летнего соседа пневматический пистолет, два раза выстрели в его сторону, но промахнулся.

Прибывшие на место полицейские в квартире злоумышленника обнаружили и изъяли пистолет. Ему грозит до двух лет лишения свободы.