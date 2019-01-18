Калининградской области выделят 900 млн рублей на повышение качества питьевой воды

СЕГОДНЯ 17:33 2019-01-18T17:34:18+03:00

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Калининградской области в 2019-2024 гг выделят более 900 млн рублей на реализацию проекта «Чистая вода». Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

Федеральный проект «Чистая вода» направлен на повышение качества питьевой воды в 83 регионах. Главная задача – увеличение доли россиян, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 90,8 % к 2024 году; доли городского населения – до 99 % к 2024 году.

- До 1 мая этого года регионы обязаны предоставить сведения об объектах водоснабжения, которые планируется реконструировать или построить в рамках «Чистой воды». Сейчас мы проводим инвентаризацию, работаем в тесной связке с региональным Роспотребнадзором. Изучаем, в каких муниципалитетах уровень качества водоснабжения хуже или лучше; какое количество населения там живет. Все эти факторы учитываются, – рассказал Сергей Черномаз.