В Калининграде начал работу сайт, отслеживающий работу мусоровозов

СЕГОДНЯ 17:52 2019-01-18T17:52:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный оператор «Единая система обращения с отходами» запустил сайт, отслеживающий работу мусоровозов. Еще во время пресс-конференции в правительстве области директор «Единой системы обращения с отходами» Алексей Хряпченко заявил, что в регионе работает 167 мусоровозов (из них 70 заняты вывозом отходов в самом Калининграде).

- Все эти мусоровозы оборудованы системой видеонаблюдения и фотофиксации, а также включены в соответствующее программное обеспечение, с помощью которого мы осуществляем контроль за деятельностью этих транспортировщиков.

Стоит отметить, что сайт, с помощью которого жители могут отслеживать работу мусоровозов, пока работает в тестовом режиме. На сайте также отмечены все контейнерные площадки, функционирующие на территории региона.

Напомним, за первые две недели этого года на полигоны было вывезено около 9000 тонн отходов. Однако жалобы на переполненные контейнеры продолжают поступать от жителей с 1 января по настоящее время.