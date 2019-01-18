Актер Сергей Гармаш проведет бесплатную встречу в Калининграде

СЕГОДНЯ 17:54 2019-01-18T17:58:05+03:00

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В Калининград в рамках литературно-театрального фестиваля «БеспринцЫпные чтения» приедет популярный писатель Александр Цыпкин, артист театра и кино Дмитрий Чеботарев и народный артист РФ Сергей Гармаш.

Как рассказали организаторы, в Калининграде 14 марта в 15:00 пройдет их встреча с читателями в областной научной библиотеке. Сообщается, что мероприятие будет свободное для посещения.

Запланировано неформальное общение. На встрече обсудят вопросы литературы и современную прозу.

В тот же день артисты выступят в драмтеатре – прочтут со сцены произведения современных авторов.

Интересно, что в 2019 году в России пройдет более десяти подобных фестивалей. Артистов, помимо Калининграда, ждут в Иркутске, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.