В Калининграде обнаружили партию зараженного перца из Турции

СЕГОДНЯ 18:10 2019-01-18T18:10:53+03:00

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В Калининграде на территории склада временного хранения «Сириус» во время карантинного фитосанитарного контроля партии плодовоовощной продукции, прибывшей из Турции, обнаружили заразу.

В более 1 тонны свежего перца выявили калифорнийский цветочный трипс, а это опасный карантинный объект.

Партия перца направлена на обеззараживание, сообщает пресс-служба регионального Управления Россехознадзора.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс – вредитель растений, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений.