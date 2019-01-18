Калининградский аэропорт «Храброво» готовится обслужить 2,3 млн человек в 2019 году
По итогам 2018 года пассажиропоток калининградского аэропорта «Храброво» составил 2 миллиона 149 тысяч человек. Это оказалось больше на 20 с лишним процентов, чем в год предыдущий, сообщает пресс-служба «Храброво». При этом только за дни проведения матчей ЧМ 2018 в Калининграде, с 14 по 30 июня 2018 года аэропорт обслужил более 157 тысяч человек, было совершено 800 самолетовылетов.
Уточняется, что на внутренних направлениях за 2018 год было обслужено более 1 млн 975 тысяч пассажиров. На международных рейсах – 173 тысяч 749 человек.
В аэропорту отметили, что значимым событием 2018 года для «Храброво» стали завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию современного аэровокзального комплекса. Площадь нового пассажирского терминала составляет около 40 тысяч кв.м. Аэропорт рассчитан на пассажиропоток 3 млн человек в год.
Планируется, что пассажиропоток аэропорта в 2019 году может составить 2,3 млн человек.