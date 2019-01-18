В Балтийске высадился олимпийский десант во главе с Александром Карелиным
В пятницу 18 января в Балтийске высадился олимпийский десант во главе с трехкратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира по греко-римской борьбе Александром Карелиным.
Как сообщает пресс-служба администрации, встретил гостей у храма Александра Невского мэр Сергей Мельников, после чего делегация отправилась на флагман Балтийского флота эсминец «Настойчивый».
- Командир корабля капитан 3 ранга Антон Ганиев провел увлекательную экскурсию по кораблю, а Александр Карелин оставил запись в Книге почетных гостей, пожелав морякам семь футов под килем, - сообщает пресс-служба.
Далее Карелин встретился с воспитанниками лицея №1 города Балтийска, ответив на вопросы школьников о спорте и других достижениях спортсмена.