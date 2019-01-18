В Балтийске высадился олимпийский десант во главе с Александром Карелиным

18 Янв. 19:49 2019-01-18T19:51:15+03:00

Карелин на встрече с моряками-балтийцами Фото: Администрация Балтийского муниципального района

Делегация уже успела посетить флагман Балтийского флота эсминец «Настойчивый» и первый лицей

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В пятницу 18 января в Балтийске высадился олимпийский десант во главе с трехкратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира по греко-римской борьбе Александром Карелиным.

Как сообщает пресс-служба администрации, встретил гостей у храма Александра Невского мэр Сергей Мельников, после чего делегация отправилась на флагман Балтийского флота эсминец «Настойчивый».

- Командир корабля капитан 3 ранга Антон Ганиев провел увлекательную экскурсию по кораблю, а Александр Карелин оставил запись в Книге почетных гостей, пожелав морякам семь футов под килем, - сообщает пресс-служба.

Далее Карелин встретился с воспитанниками лицея №1 города Балтийска, ответив на вопросы школьников о спорте и других достижениях спортсмена.