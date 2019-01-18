2019-01-18T19:51:15+03:00
Общество

В Балтийске высадился олимпийский десант во главе с Александром Карелиным

Делегация уже успела посетить флагман Балтийского флота эсминец «Настойчивый» и первый лицей
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Карелин на встрече с моряками-балтийцамиКарелин на встрече с моряками-балтийцамиФото: Администрация Балтийского муниципального района
Изменить размер текста:

В пятницу 18 января в Балтийске высадился олимпийский десант во главе с трехкратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира по греко-римской борьбе Александром Карелиным.

Как сообщает пресс-служба администрации, встретил гостей у храма Александра Невского мэр Сергей Мельников, после чего делегация отправилась на флагман Балтийского флота эсминец «Настойчивый».

- Командир корабля капитан 3 ранга Антон Ганиев провел увлекательную экскурсию по кораблю, а Александр Карелин оставил запись в Книге почетных гостей, пожелав морякам семь футов под килем, - сообщает пресс-служба.

Далее Карелин встретился с воспитанниками лицея №1 города Балтийска, ответив на вопросы школьников о спорте и других достижениях спортсмена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24