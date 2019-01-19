2019-01-19T11:15:59+03:00
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Калининградский зоопарк получит 2 млн евро на создание новой экспозиции

Кирилл Алексеев
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Калининградский зоопарк совместно с этнограическим музеем польского города Ольштынек получит 2 млн евро в рамках программы приграничного сотрудничества. Об этом сообщила в Фейсбуке директор зоопарка Светлана Соколова.

- Проект выстроен вокруг скансена - первого в Германии этнографического музея под открытым небом (он находился в зоопарке Кенигсберга - Ред.), - написала Светлана Соколова. - В 30-х годах прошлого века его перевезли на другую территорию (ныне - Ольштынек), где он находится и развивается до сих пор. А в зоопарке эта территория большей частью осталась выключенной из жизни зоопарка, что привело к ее полной деградации.

В будущем на этой территории планируется сделать вольер животных Сибири и Дальнего Востока, и это, по словам Светланы Соколовой, должно стать изюминкой зоппарка - "показ именно российских животных".

- В рамках проекта нужно будет разработать детальный мастер-план этой территории, спроектировать "под ключ" новый вольер для бурых медведей, восстановить ограждение этой территории и благоустроить ее для прогулок местных жителей, пока не начнется новое строительство, - отметила Светлана Соколова.

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