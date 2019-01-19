2019-01-19T11:23:51+03:00
Происшествия

В Калининграде пропал без вести 12-летний школьник

Кирилл Алексеев
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Руслан Дяк.Руслан Дяк.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде полиция объявила в розыск 12-летнего мальчика. Руслан Дяк, проживающий на улице Фермора, еще 15 января ушел из дома. До настоящего времени его местоположение неизвестно. В полиции просят сразу обратиться тех, кто видел ребенка.

Его приметы: на вид 12 лет, рост около 130 см, волосы короткие, светлые, с левой стороны выбриты три звезды.

Был одет: куртка красная на молнии, шапка вязаная темная, штаны темные.

Если вам что-либо известно, просьба сообщить в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02.

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