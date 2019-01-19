"Рукастый" мастер по теплицам оставил доверчивую калининградку без пенсии
В полицию обратилась 67-летняя жительница Калининграда, которая завила, что стала жертвой мошенника.
По ее словам, она договорилась с малознакомым мужчиной о строительстве теплицы. Мужик показался "рукастым", сказал, что построит быстро и возьмет недорого. Однако, получив 15 тысяч рублей, тепличных дел мастер перестал выходить на связь. Пропал. Женщина пошла в полицию.
- В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Калининграда, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Теперь мастеру по теплицам грозит тюремный срок.