2019-01-19T12:50:56+03:00
Наука

Время вампиров: в ночь на понедельник над Калининградом появится кровавая луна

Наблюдать астрономическое явление можно будет около часа
Кирилл Алексеев
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..Фото: Википедия
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Ранним утром 21 января калининградцы смогут наблюдать очень интересное астрономическое явление - полное лунное затмение. Об этом сообщили в Астрономическом сообществе БФУ имени Канта.

- В 5:30 утра по местному времени земная тень коснется края лунного диска, а к 6:40 вся видимая поверхность спутника окажется в тени нашей планеты, приобретя характерный красноватый оттенок, - говорят учены. - Ко всему прочему, нынешнее затмение выпало на период так называемого суперлуния – орбита Луны имеет форму эллипса, и сейчас она находится в точке, близкой к минимальному расстоянию до Земли. Благодаря этому Луна будет выглядеть на 8% больше, чем обычно. К 7:43 полная фаза затмения закончится и Луна начнёт медленно выходить из земной тени. Так и не завершив этого процесса, к 9 часам утра наш спутник скроется за горизонтом.

В истории человечества кровавая луна обычно воспринималась как предвестник несчастий - войн, страшных эпидемий и природных катаклизмов. В Китае верили, что луну пожирает гигантский дракон, викинги считали, что на несчастное светило набрасывается волк. А в Средневековье считали, что кровавая луна пробуждает вампиров, вурдалаков, оборотней и прочую нечисть.

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