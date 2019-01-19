В ночном клубе на Дмитрия Донского 21-летний калининградец сломал челюсть студенту
Печально закончился поход в ночной клуб на улице Дмитрия Донского для одного из калининградских студентов.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, парень ввязался в драку с новым знакомым, которая закончилась для него поражением. 21-летний калининградец нанес студенту несколько ударов по лицу, после чего скрылся в неизвестном направлении. У студента - закрытый перелом челюсти.
- Участковые уполномоченные установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где парень сознался в содеянном. Также установлено, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - отметили в полиции.
Теперь ему грозит до трех лет.