2019-01-19T12:36:48+03:00
Происшествия

В ночном клубе на Дмитрия Донского 21-летний калининградец сломал челюсть студенту

Кирилл Алексеев
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Печально закончился поход в ночной клуб на улице Дмитрия Донского для одного из калининградских студентов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, парень ввязался в драку с новым знакомым, которая закончилась для него поражением. 21-летний калининградец нанес студенту несколько ударов по лицу, после чего скрылся в неизвестном направлении. У студента - закрытый перелом челюсти.

- Участковые уполномоченные установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где парень сознался в содеянном. Также установлено, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - отметили в полиции.

Теперь ему грозит до трех лет.

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