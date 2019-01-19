2019-01-19T18:09:00+03:00
Общество

Соцсети: в Балтийске "очень известные личности" начали отстреливать бродячих собак

Информация пока не подтверждена
Кирилл Алексеев
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В сообществе "Типичный Балтийск" в социальносети "Вконтакте" появилась пугающая информация.

"В городе начали пропадать собаки. Очень нам известные личности ведут отстрел! Сейчас это запрещено на законодательном уровне. Не отпускайте своих подопечных на самовыгул, могут попасть под отстрел. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Сейчас могут пострадать домашние животные и животные, которые абсолютно не опасны для общества", - говорится в сообщении.

Каких-либо фактов и доказательств случаев отстрела авторы поста не приводят. Непонятно и то, что за "очень известные личности" имется в виду. Что интересно, в комментариях под сообщением жители Балтийска разделились на два лагеря. Многие поддерживают отстрел собак, но большинство все же предлагает соблюдать закон и проявлять милосердие к животным.

Напомним, на прошлой неделе в Балтийске собака напала на трехлетнюю девочку и сильно ее покусала.

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