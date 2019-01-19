45 тысяч человек пришли проститься с мэром Гданьска Павлом Адамовичем

19 Янв. 19:02 2019-01-19T20:59:15+03:00

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В субботу, 19 января, в Гданьске похоронили мэра Павла Адамовича, ставшего жертвой нападения психопата. Урну с прахом градоначальника захоронили после отпевания в костеле Пресвятой Девы Марии в старом городе.

Как сообщили польские СМИ, ссылаясь на данные полиции, проститься с Адамовичем на площадь, где установлена знаменитая скульптура Нептуна, пришли 45 тысяч жителей и гостей города.

Траурные церемонии прошли также во всех крупных городах Польши.

Павел Адамович управлял городом около 20 лет, за это время город совершил мощный рывок в своем развитии.

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