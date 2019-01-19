В Калининграде пропал пожилой мужчина с потерей памяти

19 Янв. 19:29 2019-01-19T19:35:55+03:00

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Родственники калининградца Альберта Михайловича Дарышева бьют тревогу.

"Пожилой, больной отец в обед ушел из дома, все дворы оббегали, в милицию обратились, но дорога каждая минута: стемнело и холодает", - сообщила его дочь Елена Дарышева.

Альберту Дарышеву 72 года, страдает потерей памяти, не говорит. Был одет: темно-синий пуховик, черная кепка, серый шарф, джинсы и черные ботинки.

Вышел из дома в 14.00, дом находится на улице Родителева. Мог уехать на 26, 27, 28, 31, 8 автобусе, 1 ,2 троллейбусе.

Контактный телефон: 8 9062 371 388.