В Калининграде пропал пожилой мужчина с потерей памяти
.Фото: Facebook
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Родственники калининградца Альберта Михайловича Дарышева бьют тревогу.
"Пожилой, больной отец в обед ушел из дома, все дворы оббегали, в милицию обратились, но дорога каждая минута: стемнело и холодает", - сообщила его дочь Елена Дарышева.
Альберту Дарышеву 72 года, страдает потерей памяти, не говорит. Был одет: темно-синий пуховик, черная кепка, серый шарф, джинсы и черные ботинки.
Вышел из дома в 14.00, дом находится на улице Родителева. Мог уехать на 26, 27, 28, 31, 8 автобусе, 1 ,2 троллейбусе.
Контактный телефон: 8 9062 371 388.