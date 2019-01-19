2019-01-19T20:53:39+03:00
Политика

В состав Балтфлота вошел ракетоносец цифровой эпохи

Кирилл Алексеев
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..Фото: iz.ru
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В состав Балтийского флота вошел головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Каракурт», получивший название "Мытищи".

Как сообщают "Известия", корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Многие корабельные системы в соответствии с требованиями времени стали цифровыми, что существенно увеличило их возможности.

Командир корабля, капитан 3-го ранга Адиль Азимов заявил "Известиям" следующее:

- Корабли проекта 22800 «Каракурт» - это прорывные МРК, в которых удалось объединить все лучшие наработки и эффективно внедрить новые технологии. За счет доработки корпуса корабль получил отличные ходовые качества, хорошо держит и режет волну и способен разогнаться до 30 узлов. Несмотря на малые размеры, у него практически неограниченная мореходность. Корабль спокойно дойдет из Балтийского до Средиземного моря.

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