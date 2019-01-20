У жителя Мамоново изъяли 24 куста марихуаны

СЕГОДНЯ 11:06 2019-01-20T11:06:37+03:00

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В Мамоново задержали местного жителя за незаконное хранение наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

У 22-летнего мужчины обнаружили и изъяли 553 гр. аарихуаны. Кроме этого, злоумышленник занимался выращиванием конопли.

- Сотрудники полиции установили место, где задержанный выращивал наркосодержащие растения. При осмотре хозяйственной пристройки, расположенной во дворе дома подозреваемого, стражи порядка обнаружили и изъяли 24 куста – заявили в полиции.

Теперь подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет.