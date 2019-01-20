В Неманском районе микроавтобус из-за гололеда съехал в кювет

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-20T11:31:45+03:00

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В Неманском районе в результате ДТП пострадала пассажирка микроавтобуса «Мерседес». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге «Калининград - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск - Неман».

37-летний водитель «Мерседеса», на прямом участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим, не учел погодные и метеорологические условия, в результате чего допустил съезд в придорожный кювет.

В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка.