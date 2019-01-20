В Калининграде впервые проходит чемпионат России по греко-римской борьбе
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининград впервые принимает чемпионат России по греко-римской борьбе. Соревнования стартовали в субботу, 19 января и продлятся до 21 января.
Самые престижные отечественные соревнования года среди борцов греко-римского стиля организовали на главной арене дворца спорта «Янтарный». Призовые места в десяти весовых категориях оспаривают свыше 250 представителей 49 регионов России.
Соревнования продлятся до середины дня 21 января. Вход для зрителей бесплатный. Программа разделена на дневную и вечернюю — полуфиналы и финалы проводятся с использованием свето-шумовых и пиротехнических элементов в стиле чемпионата мира.