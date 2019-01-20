2019-01-20T14:26:18+03:00
Общество

Под Черняховском прошел 20-километровый «Ночной рейд памяти»

Акция была приурочена к 74-й годовщине штурма Инстербурга
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Участники 20-километрового походаУчастники 20-километрового походаФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В ночь с 19 на 20 января в Черняховском районе прошел «Ночной рейд памяти», посвященный 74-й годовщине штурма Инстербурга. В 23:00 96 человек, среди которых был отряд калининградских реконструкторов, сотрудники администрации муниципалитета, казаки, краеведы и жители района, вышли из поселка Калужское и направились вдоль железнодорожных путей в сторону Черняховска. Точно таким же 20-километровым маршрутом в январе 1945 года шли бойцы 16-й и 19-й дивизии на штурм Инстербурга.

Инициатором рейда, как и в прошлом году (акция проводится во второй раз) стал руководитель молодежного историко-краеведческого общества «Белый ворон» Андрей Кленовый.

Перед поселком Овражное отряд реконструкторов ждала засада. По легенде, гитлеровца оставили здесь заслон, и красноармейцы вынуждены были принять бой, результатом которого стало пленение немцев.

Закончилось шествие у мемориала в честь павших воинов на улице Спортивной города Черняховска. Погибших при штурме почтили минутой молчания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде впервые проходит чемпионат России по греко-римской борьбе
В Неманском районе микроавтобус из-за гололеда съехал в кювет
В Калининграде и Славске горел мусор на контейнерных площадках
У жителя Мамоново изъяли 24 куста марихуаны
В Гвардейском районе в ДТП пострадали двое детей
В состав Балтфлота вошел ракетоносец цифровой эпохи
В Калининграде пропал пожилой мужчина с потерей памяти
45 тысяч человек пришли проститься с мэром Гданьска Павлом Адамовичем
В Балтийске стали пропадать собаки
В ночном клубе на Дмитрия Донского 21-летний калининградец сломал челюсть студенту
Время вампиров: в ночь на понедельник над Калининградом появится кровавая луна
"Рукастый" мастер по теплицам оставил доверчивую калининградку без пенсии
В Калининграде пропал без вести 12-летний школьник
Калининградский зоопарк получит 2 млн евро на создание новой экспозиции
В Балтийске высадился олимпийский десант во главе с Александром Карелиным
Калининградский аэропорт «Храброво» готовится обслужить 2,3 млн человек в 2019 году
В Калининграде обнаружили партию зараженного перца из Турции
Актер Сергей Гармаш проведет бесплатную встречу в Калининграде
В Калининграде начал работу сайт, отслеживающий работу мусоровозов
Калининградской области выделят 900 млн рублей на повышение качества питьевой воды
В Калининграде пьяный мужчина два раза выстрелил в соседа
Калининградцы заплатили 181 млн рублей штрафов за превышение скорости
В Советске пройдет выставка, посвященная подготовке штурма Тильзита
В 2018 году в Калининградской области по вине пьяных водителей погибло 30 человек
Полиция выявила нарушения в перевозке детей, попавших в ДТП под Черняховском