Под Черняховском прошел 20-километровый «Ночной рейд памяти»

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-20T14:26:18+03:00

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В ночь с 19 на 20 января в Черняховском районе прошел «Ночной рейд памяти», посвященный 74-й годовщине штурма Инстербурга. В 23:00 96 человек, среди которых был отряд калининградских реконструкторов, сотрудники администрации муниципалитета, казаки, краеведы и жители района, вышли из поселка Калужское и направились вдоль железнодорожных путей в сторону Черняховска. Точно таким же 20-километровым маршрутом в январе 1945 года шли бойцы 16-й и 19-й дивизии на штурм Инстербурга.

Инициатором рейда, как и в прошлом году (акция проводится во второй раз) стал руководитель молодежного историко-краеведческого общества «Белый ворон» Андрей Кленовый.

Перед поселком Овражное отряд реконструкторов ждала засада. По легенде, гитлеровца оставили здесь заслон, и красноармейцы вынуждены были принять бой, результатом которого стало пленение немцев.

Закончилось шествие у мемориала в честь павших воинов на улице Спортивной города Черняховска. Погибших при штурме почтили минутой молчания.