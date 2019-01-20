Под Зеленоградском «Мерседес» съехал в кювет: водитель погиб
Пассажир легковушки госпитализирован
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В Зеленоградском районе в ДТП погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 7 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск». 35-летний водитель «Мерседеса» на прямом участке дороги не учел дорожные и метеорологические условия, превысил скорость и съехал в кювет.
В результате ДТП водитель скончался на месте, происшествия, 21-летний пассажир получил травмы и доставлен в больницу.