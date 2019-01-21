В Советске в садовом товариществе сгорела и обрушилась дача

СЕГОДНЯ 08:06 2019-01-21T08:06:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье 20 января вечером пожар случился в городе Советске. На часах было 20.01, когда очевидцы сообщили о горящем здании в садовом товариществе «Дружба». На улицу Тимирязева оперативно выехали расчеты двух пожарно-спасательных частей.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, полностью выгорела одноэтажная кирпичная дача. У строения сгорела и обрушилась деревянная крыша.

К счастью, обошлось без пострадавших.