В Советске в садовом товариществе сгорела и обрушилась дача
Обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшее воскресенье 20 января вечером пожар случился в городе Советске. На часах было 20.01, когда очевидцы сообщили о горящем здании в садовом товариществе «Дружба». На улицу Тимирязева оперативно выехали расчеты двух пожарно-спасательных частей.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, полностью выгорела одноэтажная кирпичная дача. У строения сгорела и обрушилась деревянная крыша.
К счастью, обошлось без пострадавших.