У ж/д переезда на ул. Камской столкнулись три автомобиля
Движение затруднено
.Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
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В Калининграде ранним утром в понедельник 21 января случилось тройное ДТП на улице Камской. Как передают в соцсетях в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области», в районе железнодорожного переезда столкнулись сразу три автомобиля.
«Дорога перекрыта в обе стороны», - сообщают очевидцы. Уточняется, что проезд на окружную дорогу заблокирован.
Автомобилистов просят быть внимательными и выбирать объездные пути.