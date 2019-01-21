У ж/д переезда на ул. Камской столкнулись три автомобиля

СЕГОДНЯ 10:14 2019-01-21T10:15:57+03:00

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В Калининграде ранним утром в понедельник 21 января случилось тройное ДТП на улице Камской. Как передают в соцсетях в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области», в районе железнодорожного переезда столкнулись сразу три автомобиля.

«Дорога перекрыта в обе стороны», - сообщают очевидцы. Уточняется, что проезд на окружную дорогу заблокирован.

Автомобилистов просят быть внимательными и выбирать объездные пути.