В Краснознаменске страховой агент присвоила 100 тысяч рублей
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В Краснознаменске страховой агент попалась на крупном хищении денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
29-летняя страховой агент одной из страховых компаний в течение года не внесла в кассу работодателя деньги от продажи страховок. Всего в кассе не хватало почти 100 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Девушке грозит до двух лет лишения свободы.