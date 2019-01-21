В 2019 году более 3 тысяч молодых калининградцев поставят на воинский учет

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-21T10:33:10+03:00

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В 2019 году более 3 тысяч юношей в Калининградской области пройдут мероприятия первоначальной постановки на воинский учет (и получат удостоверение граждан, подлежащих призыву на военную службу. Об этом сообащет пресс-служба Балтийского флота.

На учет будут поставлены и внесены в базы призывников юноши 2001 года рождения.

- Все юноши пройдут медицинское освидетельствование на предмет годности к военной службе по состоянию здоровья соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе. Кроме того, допризывники пройдут профессиональный психологический отбор для определения пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям и должностям, - отметили в пресс-службе Балтфлота.