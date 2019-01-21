2019-01-21T10:50:35+03:00
Общество

В Правдинске мужчина незаконно спилил два дуба

Виктор Сергеев
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В Правдинске задержали подозреваемого в незаконной вырубке деревьев. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

35-летний мужчина в районе поселка Ново-Бобруйск спилил два дуба диаметром ствола 40 и 44 см. Ущерб лесничеству оценили в 600 тысяч рублей.

- Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа изъяла автомобиль подозреваемого, а также бензопилу, цепь и спилы, - сообщили вполиции

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 7 лет.

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