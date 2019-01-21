2019-01-21T12:03:38+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с микроавтобусом, в котором ехали дети

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ДТП с микроавтобусом, в котором перевозили детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщала «Комсомолка», авария произошла в поселке Междуречье в пятницу, 18 января. . Внедорожник столкнулся с микроавтобусом, в салоне которого находились десять школьников, ехавших в Гусев на соревнования по шорт-треку.

- Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет, вместе с тем, в средствах массовой информации приведены сведения о том, что водитель микроавтобуса не прошел предрейсовую проверку и не имел необходимых разрешительных документов, -сообщили в пресс-службе СК.

Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действия должностных лиц, не обеспечивших мер безопасности при перевозку несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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