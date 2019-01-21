В Калининграде осудили супружескую пару за зверское убийство и кражу

СЕГОДНЯ 12:11 2019-01-21T12:19:24+03:00

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В феврале 2017 года калининградец в ходе конфликта из-за денежного долга схватил нож и нанес своему знакомому 32 удара. Инцидент произошел в квартире на улице Интернациональной. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

После этого злоумышленник позвал в квартиру убитого свою супругу, вместе с ней они вынесли из жилища имущество на 95 тысяч рублей. Кстати, жена убийцы за несколько дней до этого украла из магазина ноутбук за 49 тысяч рублей.

Суд приговорил мужа к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его жена получила 2,5 года общего режима.