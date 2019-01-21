2019-01-21T12:29:50+03:00
Общество

Калининградцы просят назвать улицу в честь Павла Адамовича в своем городе

Также жители изъявили желание присвоить имя погибшего мэра Гланьска скверу Российско-польской дружбы
Иван МАРКОВ
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Павел Адамович на встрече с калининградцамиПавел Адамович на встрече с калининградцамиФото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде в соцсетях запустили петицию с требованием назвать именем погибшего мэра Гданьска Павла Адамовича одну из улиц города Калининграда, а также присвоить имя Павла Адамовича скверу Российско-польской дружбы.

- За годы, что Адамович руководил Гданьском, этот город стал настоящим побратимом Калининграда, - говорится в тексте петиции. - Не только на бумаге, но и на деле - настолько плотными все это время оставались культурно-образовательные, социально-экономические, туристические и дружеские связи между двумя городами и их жителями. Во многом это было результатом политики открытости, партнерства и гостеприимства, которую проводил Павел Адамович, его больших личных усилий по построению диалога Польши и России, развития добрососедства между Гданьском и Калининградом.

Напомним, Адамович скончался в больнице 14 января этого года. За день до этого, во время выступления на благотворительном концерте, на мэра напал мужчина, трижды ударивший его ножом. Многие калининградцы, как говорится в петиции, «восприняли эту трагедию как свою собственную».

- Отдавая дань уважения Павлу Адамовичу, его жизни и деятельности, в знак признания его заслуг в деле укрепления российско-польской дружбы, считаем важным не только сохранить память о нем в наших сердцах, но и увековечить его имя в Калининграде, - заключают авторы петиции.

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