Гусев впервые принял европейские соревнования по шорт-треку

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-21T12:32:22+03:00

Свои умения показали ребята в возрасте от 6 до 14 лет

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Соревнования по шорт-треку в Гусеве прошли впервые, они стали вторым из трех этапов ежегодного европейского «Baltic Evo Cup» для спортсменов в возрасте 6-14 лет.

В состязаниях участвовали 160 атлетов из городов Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии и России.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, лучший результат среди калининградской команды продемонстрировал Илья Топлыго, который выиграл не только три отдельные дистанции, но и кубок за первое место в многоборье категории «Junior D». Всего же в активе наших ребят оказалось 23 медали,

Как отметил замминистра спорта Калининградской области Евгений Скачков, для Гусева этап континентального турнира может стать регулярным. Это возможно благодаря большой подготовительной работе и закупленному оборудованию.

Следующий этап этих соревнований пройдет в марте в литовском городе Электренай.