Гусев впервые принял европейские соревнования по шорт-треку
Соревнования по шорт-треку в Гусеве прошли впервые, они стали вторым из трех этапов ежегодного европейского «Baltic Evo Cup» для спортсменов в возрасте 6-14 лет.
В состязаниях участвовали 160 атлетов из городов Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии и России.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, лучший результат среди калининградской команды продемонстрировал Илья Топлыго, который выиграл не только три отдельные дистанции, но и кубок за первое место в многоборье категории «Junior D». Всего же в активе наших ребят оказалось 23 медали,
Как отметил замминистра спорта Калининградской области Евгений Скачков, для Гусева этап континентального турнира может стать регулярным. Это возможно благодаря большой подготовительной работе и закупленному оборудованию.
Следующий этап этих соревнований пройдет в марте в литовском городе Электренай.