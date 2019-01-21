В Правдинске уволили директора МУПа, который занимался бизнесом
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В Правдинске уволили директора муниципального предприятия за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
Прокурорская проверка выявила, что директор МУП «Правдинскводсервис», одновременно являлся руководителем еще трех коммерческих организаций. При этом, он не имел права занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях.
Прокурор района внес представление главе администрации муниципалитета. В результате директор МУПа был уволен с занимаемой должности.