В крещенских купаниях в Калининградской области участвовало 4 тыс человек

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-21T12:42:37+03:00

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В этом году количество купающихся в ночь с 18 на 19 января в Калининградской области не превысило 4 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России. Отмечается, что 1340 человек предпочли искупаться в открытых водоемах, остальные с молитвами ныряли в купели-бассейны, организованные на территории храмов в Калининграде и муниципалитетах.

Всего на территории Калининградской области было организованно 18 официальных мест для крещенских купаний.

Во время купаний в регионе дежурили медики, спасатели и полиция. Всего было задействовано 226 человек и 66 единиц техники.

В местах проведения массовых купаний происшествий не зафиксировали.