В крещенских купаниях в Калининградской области участвовало 4 тыс человек
В этом году количество купающихся в ночь с 18 на 19 января в Калининградской области не превысило 4 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России. Отмечается, что 1340 человек предпочли искупаться в открытых водоемах, остальные с молитвами ныряли в купели-бассейны, организованные на территории храмов в Калининграде и муниципалитетах.
Всего на территории Калининградской области было организованно 18 официальных мест для крещенских купаний.
Во время купаний в регионе дежурили медики, спасатели и полиция. Всего было задействовано 226 человек и 66 единиц техники.
В местах проведения массовых купаний происшествий не зафиксировали.