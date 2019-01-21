В 2018 году в Калининграде построили 7796 квартир

СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-21T12:49:26+03:00

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В 2018 году в Калининграде построили 509 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные комитета территориального развития и строительства.

Всего в областном центре ввели 115 многоквартирных домов 7 796 квартир общей площадью 483 тыс. м². 95 домов построили индивидуальные застройщики.

Больше всего жилья, традиционно, построили в Ленинградском районе Калининграда – почти 43 процента от общего объема жилья.