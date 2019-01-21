В Калининграде на застройщика завели дело за незаконное привлечение денег дольщиков

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-21T13:03:35+03:00

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В Калининградской области возбудили уголовное дело по факту незаконного привлечения денежных средств участников долевого строительства жилья. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

С декабря 2016 года ООО «Комфорт» стало привлекать средства дольщиков для строительства многоквартирных домов в поселке Васильково. К марту 2018 года компания получила около 30 млн рублей от 39 человек. При этом, на момент привлечения денег дольщиков у застройщика было аннулировано разрешение на строительство многоквартирных домов.

- В результате, сокрытие администрацией фирмы от граждан информации о строительстве многоквартирного дома с нарушениями требований градостроительного законодательства повлекло ущемление интересов дольщиков, - отметили в прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ - привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере.