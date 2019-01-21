В Калининграде оправдали сотрудницу полиции, которую заподозрили в краже денег у ребенка

СЕГОДНЯ 13:04 2019-01-21T13:06:28+03:00

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В Калининграде завершилась проверка в отношении сотрудницы полиции, которую заподозрили в краже денег у ребенка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, в октябре 2018 года в СМИ опубликовали видео с камер наблюдения магазина. На нем видно, что сотрудница полиции, находясь в магазине, наступает на купюру, которая лежала на полу, а потом забирает ее себе. Выяснилось, что деньги выпали из кармана 7-летнего мальчика.

- Были опрошены лица, находившиеся в тот момент в магазине, а также изучены записи с камер видеонаблюдения. Установлено, что младший сержант полиции подобрала лежавшую на полу 200-рублевую купюру, так как подумала, что деньги выпали из ее кармана. После того как выяснилось, что деньги потерял 7-летний школьник, сотрудница полиции пыталась вернуть купюру его матери Лидии Лавровой, однако та отказалась ее забирать. Обнаруженные деньги были переданы в стол находок ОМВД России по Центральному району, - сообщили в пресс-службе УМВД, добавив, что нарушений требований к служебному поведению сотрудника органов внутренних дел не установлено.

В пресс-службе УМВД также отметили, что мама ребенка не писала жалобу и заявление на сотрудника полиции, а также по факту пропажи денег.