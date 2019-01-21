2019-01-21T13:10:29+03:00
Наука

Астрономы опубликовали фото кровавой луны над Калининградом

Полное лунное затмение попало в объективы фотокамер
Александр КАТЕРУША
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Кровавая луна над Калининградом.Кровавая луна над Калининградом.Фото: БФУ им. И. Канта
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В понедельник 21 января утром состоялось полное лунное затмение, которым сумели полюбоваться некоторые калининградцы. На севере и северо-западе европейской части России Луну было видно хорошо.

Активисты Астрономического сообщества БФУ имени Канта сумели запечатлеть процесс прохождения Луны через тень Земли.

Как сообщает пресс-служба университета, совместно с клубом любителей астрономии «KoenigAstro» сотрудники университета выбрались за город, в район поселка Холмогоровка, чтобы провести фотосъемку астрономического явления в оптимальных условиях.

Калининградские астрономы смогли сделать несколько красивых фотографий так называемой кровавой луны.

- В последнюю фазу затмения, когда Луна уже выходила из области земной тени, небо начали затягивать облака, и съемку пришлось прекратить, - рассказали астрономы.

Университет благодарит за фото клуб «KoenigAstro» и Валерия Притченко.

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