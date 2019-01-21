В Литве подешевела электроэнергия

СЕГОДНЯ 13:35 2019-01-21T13:35:16+03:00

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В декабре прошлого года в Литве и Латвии подешевела электроэнергия, в то время как ее стоимость в Эстонии стала выше. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на поставщика электроэнергии компанию Elektrum Lietuva.

Так, в декабре по сравнению с ноябрем средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии снизилась на 3% и достигла одинакового уровня – 53,62 евро за мегаватт-час, а в Эстонии она повысилась на 1% до 53,05 евро.

Издание отмечает, что средняя цена на электроэнергию в странах Балтии не снижалась ниже 50 евро с лета прошлого года.