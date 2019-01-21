В Багратионовском районе КамМАЗ врезался в пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-21T13:40:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Багратионовском районе произошло ДТП с участие пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.

Авария произошла в поселке Славяновка. Там столкнулись пассажирский автобус и КамМАЗ. В результате ДТП у автобуса разбито лобовое стекло и фара.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.