2019-01-21T13:40:15+03:00
Происшествия

В Багратионовском районе КамМАЗ врезался в пассажирский автобус

Виктор Сергеев
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Фото: Максим ДударевФото: Максим ДударевФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Багратионовском районе произошло ДТП с участие пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.

Авария произошла в поселке Славяновка. Там столкнулись пассажирский автобус и КамМАЗ. В результате ДТП у автобуса разбито лобовое стекло и фара.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

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