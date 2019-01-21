В Калининграде индивидуальный предприниматель недоплатила налогов на 1,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-21T14:02:22+03:00

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В Калининграде в отношении индивидуального предпринимателя завели уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия 39-летняя женщина управляла несколькими автостоянками в Калининграде и использовала специальный налоговый режим ЕНВД. Чтобы снизить налоговую нагрузку, предприниматель занизила площадь земельного участка, который использовался под автостоянку. Это позволило ей недоплатить 1,3 млн рублей налогов.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и принимаются меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в пресс-службе СК.