В Калининграде семь домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-21T14:05:38+03:00

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В Калининграде в понедельник семь домов остаются без отопления из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отопление отключено на улице Литовский вал: 33-35, 37-41, 43-45, 47, 49-55, 87а, 87б.

Сейчас на месте порыва работает аварийная бригада «Теплосети», ликвидировать аварию и возобновить подачу теплоносителя в е дома планируется до конца дня.