Мэрия: На трех улицах Калининграда жильцы отравились угарным газом
.Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу, субботу и в воскресенье в Калининграде были случаи отравления угарным газом. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.
ЧП произошли на улице Дзержинского, Каштановой аллее и Офицерской.
- Причины – монтаж газового оборудования с нарушениями, в помещениях не было вентиляции, а также неисправные вентиляционные каналы, - отметили в пресс-службе мэрии. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, оборудование от газа отключено.
Всего для обеспечения безопасности до устранения неисправностей в городе от газа отключены 20 домов на 169 квартир.