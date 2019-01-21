Мэрия: На трех улицах Калининграда жильцы отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-21T14:11:18+03:00

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В пятницу, субботу и в воскресенье в Калининграде были случаи отравления угарным газом. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

ЧП произошли на улице Дзержинского, Каштановой аллее и Офицерской.

- Причины – монтаж газового оборудования с нарушениями, в помещениях не было вентиляции, а также неисправные вентиляционные каналы, - отметили в пресс-службе мэрии. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, оборудование от газа отключено.

Всего для обеспечения безопасности до устранения неисправностей в городе от газа отключены 20 домов на 169 квартир.