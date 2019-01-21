В Светлогорске соседка брызнула пенсионерке в лицо перцовым баллончиком

СЕГОДНЯ 14:16 2019-01-21T14:16:12+03:00

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Полиция возбудила уголовное дело после конфликта между двумя жительницами Светлогорска. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

32-летняя женщина поругалась с 57-летней соседкой и брызнула пенсионерке в лицо перцовым баллончиком. Потерпевшую доставили в больницу с сильными ожогами глаз и тяжелой аллергической реакцией.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.