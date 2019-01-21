2019-01-21T14:29:42+03:00
Общество

В Калининграде очевидец помог задержать пьяного водителя

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде очевидец помог задержать пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Ялтинской к инспекторам ГИБДД обратился мужчина, который рассказал, что неподалеку находится пьяный водитель. Инспекторы стали обследовать территорию и остановили «Мерседес».

- За был находился 40-летний водитель, о внешним признакам мужчина находился в нетрезвом виде, - сообщили в полиции.

В ходе проверки выяснилось, что в ноябре прошлого года его лишил прав за пьяное вождение. На этот раз он отказался пройти медицинское освидетельствование.

На место происшествия вызвали следственно-оперативная группу. На водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

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