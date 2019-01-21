В Балтийске осудили врача военного госпиталя за мошенничество

СЕГОДНЯ 14:42 2019-01-21T14:42:26+03:00

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Врача военного госпиталя в Балтийске признали виновной в покушении на мошенничество. Об этом сообащет пресс-служба Военно-следственного управления СК по Балтийскому флоту.

Летом прошлого года в госпиталь поступил контрактник, который жаловался на головные боли. Врач назначила военнослужащему обследование, по их результатам она заявила, что у него диагностировано заболевание мозга, из-за которого его должны комиссовать.

Затем врач предложила контрактнику за 50 тысяч рублей не вносить ложный диагноз в историю болезни. При передаче денег ее задержали.

Суд признал ее виновной в покушении на мошенничество и оштрафовал на 120 тысяч рублей. Также ее на год лишили права должности в медучреждениях.