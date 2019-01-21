В полиции сообщили подробности ДТП с пассажирским автобусом под Багратионовском
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Стали известны подробности ДТП с участием пассажирского автобуса в Багратионовском районе. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 11:20 на 14 километре автодороги «Гвардейская –Славяновка». На левом закруглении дороги водитель КАМАЗа столкнулся с автобусом «Мерседес», двигавшимся навстречу по маршруту «Багратионовск-Калининград».
- По предварительным данным, оба водителя не учли метеорологические условия, в результате чего и произошло столкновение, - рассказали в полиции.
В автобусе находились 12 пассажиров, по предварительным данным, они не пострадали.