В полиции сообщили подробности ДТП с пассажирским автобусом под Багратионовском

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-21T14:51:09+03:00

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Стали известны подробности ДТП с участием пассажирского автобуса в Багратионовском районе. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 11:20 на 14 километре автодороги «Гвардейская –Славяновка». На левом закруглении дороги водитель КАМАЗа столкнулся с автобусом «Мерседес», двигавшимся навстречу по маршруту «Багратионовск-Калининград».

- По предварительным данным, оба водителя не учли метеорологические условия, в результате чего и произошло столкновение, - рассказали в полиции.

В автобусе находились 12 пассажиров, по предварительным данным, они не пострадали.