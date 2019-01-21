В Знаменске пьяный водитель врезался в патрульный автомобиль ГИБДД и пытался скрыться

СЕГОДНЯ 14:59 2019-01-21T14:59:45+03:00

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В Гвардейском районе задержали водителя, который пытался скрыться от инспекторов ГИБДД. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В Знаменске сотрудники ГИБДД пытались остановить «Мерседес», однако водитель проигнорировал требование, при движении е задним ходом врезался в патрульный автомобиль ДПС и начал скрываться.

Преследование иномарки продолжалось на протяжении пяти километров. На улице Черняховского в Знаменске автомобиль задержали.

Как оказалось, за рулем находился мужчина, которого в 2016 году привлекали к уголовной ответственности за «пьяное» ДТП , в котором погиб 18-летний пассажир. На этот раз от освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Теперь на него завели уголовное дело за повторное пьяное вождение. Также его привлекут к ответственности за оставление места ДТП и умышленное повреждение чужого имущества.