В Калининграде 10 директоров муниципальных учреждений скрыли доходы имущество

СЕГОДНЯ 15:19 2019-01-21T15:19:52+03:00

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В Калининграде прокуратура выявила множество нарушений антикоррупционного законодательства руководителями муниципальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как оказалось, директора учреждений предоставили неполные сведения о своих доходах, имуществе и участии в коммерческих структурах в качестве учредителей. Все эти учреждения подведомственны комитетам по образованию и социальной политике мэрии.

В результате председателям комитетов было внесено два представления, 10 руководителей муниципальных учреждений привлекли к дисциплинарной ответственности.