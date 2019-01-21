В Калининграде 10 директоров муниципальных учреждений скрыли доходы имущество
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В Калининграде прокуратура выявила множество нарушений антикоррупционного законодательства руководителями муниципальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как оказалось, директора учреждений предоставили неполные сведения о своих доходах, имуществе и участии в коммерческих структурах в качестве учредителей. Все эти учреждения подведомственны комитетам по образованию и социальной политике мэрии.
В результате председателям комитетов было внесено два представления, 10 руководителей муниципальных учреждений привлекли к дисциплинарной ответственности.