Калининградка перевела мошеннику из Забайкалья 240 тысяч и осталась без мебели

СЕГОДНЯ 15:27 2019-01-21T15:27:13+03:00

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Летом прошлого года жительница Черняховска увидела объявление о продажи мебели на выгодных условиях. Женщина связалась с продавцом, уточнила информацию и перевела ему 240 тысяч рублей. Однако, купленную мебель она так и не дождалась, а продавец и вовсе перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника – им оказался 28-летний житель Забайкальского края.

На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.