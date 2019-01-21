Калининградка перевела мошеннику из Забайкалья 240 тысяч и осталась без мебели
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Летом прошлого года жительница Черняховска увидела объявление о продажи мебели на выгодных условиях. Женщина связалась с продавцом, уточнила информацию и перевела ему 240 тысяч рублей. Однако, купленную мебель она так и не дождалась, а продавец и вовсе перестал выходить на связь.
Сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника – им оказался 28-летний житель Забайкальского края.
На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.